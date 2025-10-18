Журналист рассказал об унижении Зеленского Трампом и Путиным
Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональда Трамп, договорившись о встрече на территории Европейского союза (ЕС), унизили украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских сторонников. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.
Зеленский несколько раз поблагодарил Трампа
Ранее Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с Владимиром Путиным.
«Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал он.