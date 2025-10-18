Журналист рассказал об унижении Зеленского Трампом и Путиным

Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональда Трамп, договорившись о встрече на территории Европейского союза (ЕС), унизили украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских сторонников. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский узнал о двухчасовом разговоре между президентами Путиным и Трампом во время полета из Польши в Вашингтон. Он также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это еще одно огромное унижение для актера-диктатора и его сторонников из ЕС», — написал Боуз.

Зеленский несколько раз поблагодарил Трампа

Ранее Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с Владимиром Путиным.