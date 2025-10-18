Трамп рассказал о губах пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп прокомментировал работу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One.

В ходе общения с журналистами он спросил, следует ли ему заменить ее. При этом он сам отметил, что Левитт отлично справляется. Кроме того, американский лидер сделал несколько комментариев о ее внешности.

«Это лицо... и эти губы, они двигаются как пулемет, да?», — спросил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Левитт нахамила журналисту из-за вопроса о Будапеште

Ранее Кэролайн Левитт грубо ответила журналисту на вопрос о Будапеште. Репортер уточнил у нее, кто именно предложил встретиться в столице Венгрии.