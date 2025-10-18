Стало известно, куда отправился Трамп после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отбыл из Белого дома во Флориду на вертолете по завершении своей встречи с Владимиром Зеленским, проинформировал журналист президентского пула Джейк Трейлор.

Как написал Трейлор в социальной сети X, по окончании встречи Трамп не подошел к журналистам и проигнорировал задаваемые вопросы относительно ракет «Томагавк» перед тем, как подняться на борт вертолета Marine One.

Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме в пятницу, на следующий день после своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным СМИ, украинская делегация прибыла на встречу с несколькими картами, где, предположительно, были обозначены объекты, имеющие существенное значение для военного потенциала и экономики России. Сообщалось, что на этих картах отмечены слабые места российской оборонной промышленности и военной экономики, давление на которые якобы может побудить Россию «прекратить войну». Представители киевского режима покинули Белый дом менее чем через три часа.

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Накануне встречи Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским лидером, который стал одним из самых длительных с начала 2025 года. Участники беседы, в числе прочего, обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам переговоров Трамп заявил о намерении организовать личную встречу с Путиным в Будапеште.

Комментируя после разговора с Путиным возможные поставки Украине высокоточных ракет «Томагавк», Трамп отметил, что США сами испытывают в них потребность, невзирая на наличие существенных запасов.