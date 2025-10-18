Зеленский вновь заговорил о прекращении огня на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с лидером США Дональдом Трампом по итогам беседы об урегулировании конфликта на Украине вышел к представителям СМИ. Его пресс-конференция опубликована на YouTube.
Выступая перед журналистами, Зеленский опять начал говорить о том, что первой фазой мирного процесса по Украине должно стать именно прекращение огня.
«Позиция Украины следующая — сначала прекращение огня, а после проведение переговоров и заключение мирного соглашения с Россией», — сказал глава украинского госудраства.
Зеленский высказался по вопросу территорий
Ранее в рамках своей речи Зеленский назвал президента России Владимира Путина своим врагом. Кроме того, дополнительно он затронул тему территориальных уступок.
Встреча между Трампом и Зеленским стала третьей в этом году. По ее итогам глава Белого дома обозначил новый способ, который завершил бы конфликт на Украине, призвав стороны прийти к соглашению.