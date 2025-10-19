Номер телефона с восемью шестерками продали за 31 млн рублей

В Китае на аукционе был продан мобильный номер China Mobile, заканчивающийся на восемь шестерок (18366666666), за 2,75 млн юаней, что по курсу на 19 октября 2025 года составляет примерно составляет около 31,4 млн руб. Об этом сообщает SMZDM.

© Газета.Ru

Торги прошли на платформе Alibaba, собрав внимание 47 000 человек, однако в них участвовали всего четыре зарегистрированных участника. Начальная цена составляла 2 млн юаней (22,8 млн руб.), а для участия требовался залог в 400 000 юаней (около 4,6 млн руб). В ходе 67 ставок цена выросла до финальной суммы.

Номер закреплен за провинцией Шаньдун и обслуживается на постоплатном тарифном плане стоимостью 159 юаней (1800 руб.) в месяц. При этом на момент аукциона баланс номера был отрицательным и составлял минус 11,74 юаня.

Победитель торгов берет на себя все финансовые риски, связанные с возможным изменением тарифного плана, и обязательства урегулировать непогашенные задолженности по счету, так как оператор связи не компенсирует эти расходы. Участие в торгах означает согласие с текущими и будущими условиями предоставления услуги.

Этот телефонный номер вошел в число самых дорогих в Китае, уступая лишь рекордному номеру 135 85858585, который был продан более чем за $1 млн долларов (около 81 млн рублей).