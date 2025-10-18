Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. О своих впечатлениях он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, встреча с Зеленским получилась «интересной и дружелюбной». Трамп подчеркнул, что и Киеву, и Москве пора остановиться на достигнутом и заключить сделку, а также в очередной раз добавил, что, если бы он был президентом США, конфликт бы не начался.

«Я сказал ему, как я настоятельно советовал президенту [России Владимиру] Путину, что пришло время заключить сделку! Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба заявляют о победе, пусть решает история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег», — написал Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что он договорился с Трампом «не говорить» о ракетах Tomahawk.