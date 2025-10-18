Зеленский рассказал о договоренности с Трампом по Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе диалога в Белом доме договорились «не говорить» о Tomahawk. Об этом украинский лидер высказался во время брифинга с журналистами.

© Лента.ру

«Мы решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, так как США не хотят эскалации», — указал он.

Ранее Трамп заявил, что США нужны ракеты Tomahawk и многое из того, что отправляют на Украину. Американский президент подчеркнул, что это одна из причин, почему Вашингтон хочет положить конец этому конфликту. По его словам, он надеется, что получится это сделать и без поставок Украине Tomahawk.