В Белом доме рассказали, чем угостили Зеленского

Белый дом раскрыл меню рабочего обеда президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оно состояло из трех основных блюд и десерта, передает Reuters.

В качестве закуски предлагался салат с хрустящими артишоками, тонко нарезанным фенхелем и лимонной заправкой. Основными блюдами стали жаренный на сковороде цыпленок с хэшем из батата и фрикасе из сладкого горошка, рукколой и айоли с розмарином.

На десерт были поданы яблоки сорта Макинтош и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики.

Зеленский опоздал на встречу с Трампом

В Reuters отметили, что обычно Трамп угощает своих гостей в Белом доме говядиной, однако Зеленский предпочитает курицу.

Напомним, что Трамп и Зеленский встретились сегодня, 17 октября, в Белом доме. Мероприятие должно было начаться в 20:00 по московскому времени, однако Зеленский опоздал на него на 28 минут. Это стало уже третьей встречей Трампа и Зеленского в 2025 году.