Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил поддержку организации трехсторонней встречи, направленной на урегулирование украинского кризиса. Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.

«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник», – подчеркнул американский лидер.

Трамп также сообщил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате. При этом он подчеркнул что Зеленский будет оставаться в курсе событий и поддерживать связь.

Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году. Этому визиту предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине.