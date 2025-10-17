Белый дом опубликовал черно-белое фото после встречи Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал в соцсети X совместное фото президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

© Белый дом

На фото можно увидеть Трампа и Зеленского, которые разговаривают на крыльце Белого дома. В сообщении к фото говорится о том, что США участвуют в урегулировании украинского конфликта «чтобы спасти тысячи жизней».

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней...», — сказано в сообщении Белого дома.

Ранее Трамп в третий раз встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме.