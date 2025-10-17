Трамп допустил, что Россия тянет время в решении украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов допустил, что Россия пытается тянуть время в процессе урегулирования украинского кризиса. Он общался с журналистами в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трампу был задан вопрос, не считает ли он, что президент России Владимир Путин "пытается тянуть время".