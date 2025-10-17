Трамп назвал Венгрию безопасной страной

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьеру Виктору Орбану.

«Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна», — подчеркнул он в ходе обеда с Владимиром Зеленским в Белом доме.

По его словам, Орбан проделал хорошую работу в управлении Венгрией.

Накануне состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и Трампа. После беседы американский президент заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.

Орбан в разговоре с Путиным заявил о готовности Будапешта принять саммит России и США.

CNN назвал идеальным выбранный российским лидером момент для звонка Трампу.

Позднее в Германии напомнили Венгрии об обязанности исполнить ордер МУС на арест Путина.