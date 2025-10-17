Трамп пригрозил стране НАТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО. Об этом он Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Испания не выдержала. Нет, Испания не была лояльна к НАТО. Все подняли ставки, но Испания с этим не согласилась. Я думаю, следует сделать выговор», — пригрозил он.

По его словам, Мадрид поступил «очень плохо», однако этот вопрос следует разрешить руководству альянса, а не Штатов.

Ранее Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону.