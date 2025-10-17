Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и Аляской

Идея создать туннель между Россией и Аляской является интересной. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект туннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Он отметил, что его строительство займет меньше восьми лет, а стоимость не превысит восьми миллиардов долларов.

«Я слышал об этом, это интересно», — сказал Трамп в Белом доме.

При этом Зеленский заявил, что ему эта идея не нравится.