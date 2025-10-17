Трамп заявил, что между Россией и Украиной много общего

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что у России и Украины есть «много общего». Онлайн-трансляцию выступления Fox News ведет на YouTube.

Трамп добавил, что для него «будет честью» добиться завершения конфликта между двумя странами.

«Для меня будет большой честью добиться завершения (украинского конфликта — прим. ред.). Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить (конфликт на Украине — прим. ред.)», — заявил Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским.

Он также допустил возможность урегулирования украинского конфликта до конца октября.

Кроме того, Трамп заявил, что для достижения мира сторонам «нужно немного поладить».