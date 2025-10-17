Глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором»

Глава Пентагона Пит Хегсет надел галстук в цветах российского флага на встречу с Владимиром Зеленским. Трансляцию встречи ведет телеканал Fox News.

На кадрах из Белого дома можно увидеть, что флаг Хегсета окрашен в белый, синий и красный цвета. При этом, они расположены в том же порядке, что и на флаге России. Чем обоснован такой неожиданный выбор, глава министерства не уточнил.

17 октября Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах будет поднят вопрос поставок Украине ракет Tomahawk, а также усиления ее противовоздушной обороны.