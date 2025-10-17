Трамп высказался о возвращении территорий Украиной

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о перспективах возвращения Украиной утраченных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом он Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Кто знает, война очень интересная. Никогда не знаешь, что будет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Прежде Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин должны «немного поладить», чтобы украинский кризис завершился.

«Все, что им нужно сделать, — это немного поладить», — высказался он.

Президент США также сообщил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину — за все платят страны Европы.