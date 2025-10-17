Трамп заявил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии будет двусторонней
Президент США Дональд Трамп заявил, что его планируемая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней.
«Вероятно, это будет двойная встреча, но... Зеленский будет на связи», — сказал Трамп в Белом доме.
Ранее телеканал CNN назвал идеальным выбранный Путиным момент для звонка Трампу.
16 октября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.
После звонка Трамп заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.