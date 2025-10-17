Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»

Президент США Дональд Трамп призвал лидера России Владимира Путина и Владимира Зеленского «немного поладить». Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня, 17 октября, Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут передача Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетика. Перед встречей Трамп заявил, что может поспособствовать разрешению ситуации вокруг Украины.

«Все, что им нужно сделать, — это немного поладить», — сказал американский глава во время встречи с Зеленским в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Зеленский опоздал на встречу с Трампом в Белом доме на 28 минут.