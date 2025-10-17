Президент США Дональд Трамп назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине окончился до его встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Эта встреча должна состояться во время саммита АСЕАН — он пройдет в конце октября-начале ноября.

«Я бы хотел, чтобы это (урегулирование конфликта на Украине — прим. ред.) случилось раньше», — заявил он.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.