Карл III прервал 500-летнюю традицию своих предшественников

Король Великобритании Карл III станет первым за 500 лет английским монархом, который публично помолится с папой римским Львом XIV. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, это станет «знаковым моментом» в отношениях между Католической церковью и Церковью Англии, главой которой является Карл III.

«В качестве еще одного жеста доброй воли король согласился на предложение настоятеля базилики, одобренное Папой, стать "королевским собратом" аббатства в знак признания духовного братства», — говорится в тексте.

Однако ключевым событием станет совместная экуменическая служба в Сикстинской капелле, где Карл III и папа римский Лев XIV проведут совместную молитву. Последний раз это происходило во времена правления Генриха VIII, который взошел на английский престол в 1509 году.