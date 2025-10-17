Трамп высказал прогноз по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что процесс урегулирования на Украине идет нормально. Об этом пишет Reuters.

Также американский лидер выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет завершен. В ответ Зеленский заявил, что с помощью Трампа конфликту точно будет положен конец.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.