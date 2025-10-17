Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом, где состоялась его встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Зеленский покинул Белый дом», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский лидер провел там чуть более двух с половиной часов.

Во время встречи Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются самым важным для республики. Он добавил, что вступление Украины в НАТО будет решением Украины и ее граждан.

Помимо этого, он предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk.«У нас есть дроны, но нет "Томагавков". Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.