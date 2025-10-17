Президент США Дональд Трамп положительно оценил внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон.

Зеленский, известный пристрастием к одежде цвета хаки и стилю "милитари", на этот раз появился в Белом доме в стиле total black ("полностью черный") — в черном деловом костюме и черной рубашке.

Встречая Зеленского по его прибытии в Белый дом, Дональд Трамп похвалил гостя за "прекрасный" костюм.

В июне предводитель киевского режима удивил многих, когда явился на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Гааге одетый, "как обычный человек, не сумасшедший". Западные журналисты писали, что Владимир Зеленский впервые с 2022 года появился на таком мероприятии в деловом костюме.