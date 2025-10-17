Президент Франции Эмманюэль Макрон утром 13 октября отправился в Египет, несмотря на серьезный внутренний кризис, охвативший страну. Его отъезд в Шарм-эль-Шейх на мирный саммит по Газе, как пишет Politico, был расценен источниками в правительстве как стремление французского лидера закрепить свое место в истории.

Издание отмечает, что отъезд Макрона в разгар внутриполитического кризиса во Франции вызвал вопросы. По словам источников в правительстве, причина поездки кроется в стремлении французского президента закрепить свое место в истории за оставшиеся менее 20 месяцев в Елисейском дворце.

"Макрон очень, очень сосредоточен" на ситуации в Газе, отметил премьер-министр Франции Лекорню, подчеркивая, что президент видит в своей роли на Ближнем Востоке ключ к историческому наследию.

Французские официальные лица активно продвигают версию, что мирный план по Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом, был якобы вдохновлен инициативой Макрона, который в прошлом месяце на Генассамблее ООН выступал за признание палестинского государства. Один из правительственных советников, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что Макрон не мог пропустить саммит в Египте, несмотря на внутренние проблемы, из-за чего Лекорню пришлось отложить представление проекта бюджета на день, едва уложившись в сроки.

В статье также указывается, что французская политическая система позволяет президенту сосредотачиваться на международной повестке, оставляя внутренние дела премьеру, но нынешняя ситуация в стране необычна. В отличие от своих предшественников, таких как Франсуа Миттеран и Жак Ширак, которые после потери парламентского большинства переключались на внешнюю политику, Макрон не отпускает контроль над внутренней повесткой. "Макрон стал очень внимателен к своей европейской и международной видимости", - отметил бывший французский чиновник, добавив, что это помогает президенту сохранить ощущение влияния.

Один из первых сторонников Макрона подчеркнул, что президент не придерживается позиции невмешательства, отличаясь от своих предшественников, и стремится оставить след как на международной, так и на внутренней арене.