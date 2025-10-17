Пресс-секретарь Белого дома нахамила журналисту из-за вопроса о Будапеште

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт нахамила журналисту, который поинтересовался, кто выбрал Будапешт местом предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Huffpost.

«Это сделала твоя мама», — ответила Левитт.

Накануне по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После беседы американский президент заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.

CNN назвал идеальным выбранный российским лидером момент для звонка Трампу.