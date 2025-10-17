В Грузии начались обыски в домах бывших чиновников высшего ранга

Генпрокурор Грузии Гиоргий Гваракидзе сообщил о проведении в пятницу обысков в домах бывших высокопоставленных чиновников сотрудниками его ведомства и антикоррупционного департамента.

Обыски на основании расследования различных уголовных дел были проведены «в 22 локациях» по всей стране. «Изъяты различные электронные устройства, - рассказал Гваракидзе представителям СМИ. - Документация и крупная сумма денег».

Так, обыски прошли у бывшего главы правительства Ираклия Гарибашвили, экс-председателя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и 8 связанных с ними лиц.

Генпрокурор Грузии не стал раскрывать подробности расследования.

В оппозиции считают: обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников могут быть связаны с заговором против почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.