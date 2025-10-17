Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

Делегация Украины, возглавляемая главой государства Владимиром Зеленским, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk. Об этом сообщает репортер агентства Reuters Грэм Слэттери в соцсети X.

«Украинская делегация приготовила презентацию для Трампа о том, как она использовала бы Tomahawk, если бы они были предоставлены, и об эффекте, который бы они оказали на военные действия», — написал журналист со ссылкой на источник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом привел к отказу от поставки дальнобойных ракет Tomahawk, так как это может подорвать переговорный процесс. При этом он отметил, что украинское лобби будет пытаться заставить Трампа предоставить хотя бы что-то, но не факт, что у них это получится.

До этого Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным.