Некоторые чиновники в Пентагоне крайне обеспокоены возможной передачей Tomahawk и пусковых установок для них Киеву. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, в случае одобрения США передачи ракет Украине, ей потребуются пусковые установки для них.

«В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов», — говорится в тексте.

Сегодня, 17 октября, в 20:00 по московскому времени Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров Зеленский рассчитывает получить согласие американского главы на передачу Киеву ракет Tomahawk.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.