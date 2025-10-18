В ФРГ заявили, что надежда на мир на Украине укрепляется

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вселяет надежду на урегулирование. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине
Он добавил, что встреча Трампа и Путина укрепляет надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.
18 октября портал Axios со ссылкой на источники писал, что переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме получилась непростой, американский лидер был жестким.
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.