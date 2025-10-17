Внук де Голля захотел увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции

Внук основателя и первого президента Пятой французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости о желании увидеть переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции.

«Я очень рад за Европу, приветствую то, какую роль сыграл Виктор Орбан, насколько он был храбр. Я бы хотел, чтобы Франция была рядом с ним, и также хотел бы, чтобы конфликт между Россией и Украиной урегулировали во Франции, как другие конфликты в прошлом», — сказал он на мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение кризиса на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею о встрече.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Путина и Трампа в Венгрии может состояться в течение двух недель или позже. Маршрут полета российского лидера в Будапешт пока непонятен, отметил представитель Кремля.