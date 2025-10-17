Мерц поделился своей надеждой в связи со встречей Трампа и Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Будапеште. Об этом глава немецкого правительства поделился в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По словам бундесканцлера, запланированная встреча Трампа и Путина в венгерской столице «еще больше укрепляет эту надежду».
Ранее главы России и Соединенных Штатов созвонились. Трамп заверил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Он также заявил о подготовке к будущей встрече с российским визави.