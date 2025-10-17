В Армении разгорелся скандал из-за компромата на главу церкви

Генеральная прокуратура Армении изучает запись телефонного разговора двух священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ). Из беседы следует, что католикос Гарегин II якобы принуждал представителей духовенства участвовать в оппозиционных митингах.

В ААЦ уже отреагировали в том ключе, что нарушение тайны разговоров по телефону само по себе является преступлением, однако прямо называть информацию фейком не стали.

Запись беседы была опубликована рядом новостных изданий. Утверждается, что состоялась она в октябре 2023 года. На записи слышно, как один из ее участников - по версии СМИ, экс-носитель жезла католикоса иеромонах Аган Ернджакян выражает недовольство из-за того, что католикос фактически склонял его участвовать в антиправительственных митингах. Никто из участников беседы еще не выступил ни с опровержением факта данного разговора, ни с подтверждением его подлинности.

Ранее ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей. Оппозиция считает, что происходящее является частью кампании, которую глава правительства Никол Пашинян развернул против ААЦ, пытаясь свергнуть католикоса.