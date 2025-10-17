Туск одобрил решение суда не выдавать ФРГ украинца Журавлева

Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрил решение суда республики не выдавать Германии подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева. Свое мнение по этому вопросу он высказал у себя на странице в X.

Туск отметил, что польский суд отказался выдать Журавлева и освободил его.

«И правильно. Дело закрыто», — написал он.

Напомним, что Журавлева задержали в конце сентября 2025 года недалеко от Варшавы по ордеру, выданному Германией еще летом 2024 года. Власти ФРГ утверждают, что украинец является профессиональным водолазом и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».