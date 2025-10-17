В Эстонии хотят демонтировать монумент советским солдатам

Согласно информации ERR, администрация эстонского города Силламяэ намерена демонтировать монумент, посвященный советским солдатам, однако сталкивается с юридическими препятствиями.

Издание отмечает, что в 2023 году президент Карис отклонил законопроект, разрешающий снос советских памятников в общественных местах, что привело к приостановке дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

В Эстонии осталось незначительное количество объектов, изначально подпадающих под действие данного законопроекта. На данный момент местные органы власти предпринимают шаги по "максимальной нейтрализации" внешнего вида этих сооружений.