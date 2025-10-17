Шредер раскрыл детали разговоров с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку «Северного потока —2», что беседовал с президентом России Владимиром Путиным о давлении США на кабмин Ангелы Меркель в контексте обсуждений мировой политики. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены комиссии спросили у Шредера, говорил ли он Путину о давлении США на постройку «Северного потока — 2» при кабмине Меркель. Экс-канцлер ответил, что много общался с президентом РФ о мировой политике.

«В сущности, почему нам следовало бы говорить о чем-то другом? Поэтому мы, конечно, общались и о американской внешней политике — в этом, как и в других контекстах. В мире ведь было еще несколько проблем, кроме газопровода», — добавил Шредер.

Он отметил, что «вел предостаточно интересных бесед с Путиным о мировой политике».

Напомним, что в январе 2021 года в Германии создали фонд в поддержку «Северного потока —2» — Klimastiftung MV. Его цель заключалась в поддержке проектов по «защите климата» и охране природы. При этом, согласно информации немецких СМИ, фонд финансировался из средств «Газпрома» и выступал посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до терактов. Утверждается, что все это соуществлялось в обход санкций США. Шредер не имеет прямых связей с фондом, однако являлся председателем правления оператора «Северного потока — 2». Кроме того его неоднократно обвиняли в связях с Россией и дружеских отношениях с Путиным.