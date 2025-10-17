МИД ФРГ призвал Венгрию арестовать Путина

МИД ФРГ напомнил Венгрии об ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина в преддверии встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в этой европейской стране. С обращением к венгерским властям выступил официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер, передает РИА Новости.

Венгрия в апреле 2025 года объявила о выходе из числа стран-подписантов статута МУС. Тем не менее, в силу это решение вступит через год.

«В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования», — отметил Хинтерзеер.

При этом он отметил, что формально сейчас Венгрия обязана следовать обязательствам, взятым в связи с подписанием статута МУС. Если же в Будапеште планируют объяснить отказ от ареста Путина тем, что он прибывает в страну на мирные переговоры, то изначально венгерские власти должны связаться с МУС, чтобы уточнить статус визита.

Проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште поставили под сомнение

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна обеспечит президенту России Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште.