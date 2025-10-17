Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

Посол Белоруссии в Ватикане Юрий Амбразевич по инициативе Минска встретился с представителями европейских стран, что было воспринято Брюсселем как шаг в сторону улучшения отношений с Европейским Союзом (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова одного из европейских дипломатов, встречавшихся с послом.

Агентство также называет Амбразевича неформально ответственным за контакты Белоруссии с европейцами. По данным журналистов, таким образом Минск показывает стремление выйти из политической изоляции и показать готовность к содействию в урегулировании украинского конфликта.

Отмечается, что посольство республики во Франции, где посол также аккредитован в качестве представителя при ЮНЕСКО, разослало приглашения другим европейским дипломатам в Париже с предложением о встрече. При этом в белорусском диппредставительстве назвали это стандартной практикой.

«Я думаю, они чувствуют, что [президент США Дональд] Трамп открыл возможность снять санкции, и они ею пользуются», — сказал один из дипломатов.

Другой дипломат в разговоре с агентством заявил, что Белоруссия хочет вести открытую дискуссию с другими странами и пытается «подчеркнуть свои отличия от России».

Ранее президент республики Александр Лукашенко согласился провести большую сделку с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условий будущего соглашения.

В частности, глава государства упомянул снятие ограничений с компании «Белавиа». До этого США прекратили санкции в отношении компании. Об этом стало известно в ходе встречи Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом.