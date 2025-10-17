Названо число задержанных организаторов и участников беспорядков в Тбилиси

Грузинские правоохранители, как сообщил на брифинге замминистра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе, задержали еще 16 участников попытки штурма 4 октября президентской резиденции в Тбилиси.

Таким образом, к данному моменту задержаны 62 организаторов и участников насильственных действий у президентской резиденции, сказал он. В розыске находятся «еще два лица».

В ходе беспорядков у резиденции президента, по данным замминистра, пострадали 35 полицейских. Следственные действия по делу о беспорядках в Тбилиси 4 октября продолжаются.

Участники акции протеста против итогов местных выборов 4 октября повредили ограждения резиденции главы государства и пытались прорваться внутрь. Полиция применила против протестующих водомет и слезоточивый газ.