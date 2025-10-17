Президент США Дональд Трамп подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на 15 миллиардов долларов спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск, поданный в сентябре, и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила газета The Washington Post.

© Вечерняя Москва

В измененном заявлении Трампа, поданной в федеральный окружной суд Тампы штата Флорида, основными ответчиками числятся NYT, три ее репортера и издательство Penguin Random House, которое опубликовало книгу «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

Адвокаты главы Белого дома назвали утверждения о деловых успехах Трампа и источниках его состояния, которые содержатся в книге и ряде публикаций NYT «злонамеренными, клеветническими и уничижительными», передает газета.

16 сентября американский лидер пояснил, что считает действия газеты дерзкими и планирует отстаивать свое имя в суде. По его словам, речь идет не только о защите его репутации, но и о принципиальной позиции в отношении недобросовестных публикаций в СМИ.