Пока вы не уснули: почему Путин позвонил Трампу и расправа в воинской части в Подмосковье

Кремль объяснил, почему Путин сейчас позвонил Трампу

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле упоминали, что разговор прошел по инициативе российской стороны. Пескова спросили, почему РФ сейчас инициировала беседу.

"Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется", - сказал представитель Кремля.

«Взрывоопасная смесь»: что могло толкнуть срочника на расстрел в части

Стрельба в воинской части в Подмосковье могла произойти из-за неуставных отношений, которые довели солдата-срочника до срыва. Об этом заявил «Абзацу» криминалист Михаил Игнатов.

Сегодня на территории части в Подмосковье военнослужащий открыл стрельбу и смертельно ранил контрактника, после чего покончил с собой. В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что солдат нарушил правила обращения с оружием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

Вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам нардепа, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече 17 октября будет обсуждать с президентом США Дональдом Трампом передачу Киеву средств противовоздушной обороны. Также политики рассмотрят вопрос о создании общих предприятий.

16 октября Трамп пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора в том числе обсуждался вопрос поставки ракет Tomahawk Киеву. Американский лидер сообщил, что Путину не понравилась данная идея.

Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в пятницу, 17 октября, заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне, обнадеживает.

— Обнадеживающе, — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор. По итогам беседы, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов.

Генерал назвал три возможные направления наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины могут готовить контрнаступление сразу на нескольких направлениях, в том числе и попытаться отрезать Крым. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

17 октября в Белом доме должна состояться встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ранее американский лидер заявил, что намерен поднять на ней вопрос боевых действий и наступления, к которому хотят перейти Вооруженные силы Украины.

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, командование Вооруженных сил Украины может готовить наступление на Крым, так как это направление очень важное для Украины.

Вучич высказался о срыве встречи Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич допустил попытки срыва либералами предстоящей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

«Я ожидаю в предстоящие дни жестокого давления так называемой «либеральной, левой Америки» и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло... чтобы сорвать встречу Путина и Трампа», — цитирует его РИА Новости.

FT: Трамп повысил голос на Путина во время встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп якобы повышал голос на российского коллегу Владимира Путина во время встречи на Аляске в сентябре. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

В публикации говорится, что встреча президентов началась с обмена рукопожатиями и дружелюбной улыбки американского лидера, но быстро переросла в острую конфронтацию за закрытыми дверями. Сообщается, что Трамп неоднократно повышал голос и угрожал покинуть переговоры.

Поводом для обострения обстановки стал отказ российской стороны принять американское предложение о смягчении санкций в обмен на прекращение огня. Владимир Путин, как утверждают собеседники издания, занял жесткую позицию, заявив, что конфликт может быть завершен исключительно при условии выполнения Киевом всех требований Москвы.

В России начнет работать полиция Таджикистана

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил соглашение об открытии в Москве представительства МВД Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в России также начнет работу представительство Министерства труда и миграции. В свою очередь, в Душанбе откроется представительство российской полиции.

Отмечается, что целью представительств станет укрепление сотрудничества между двумя странами в сферах миграции и борьбы с наркопреступностью.

Назван главный проигравший в торговой войне США и Китая

Европа проигрывает в глобальной гонке с США и Китаем за редкоземельные металлы и может лишиться своего технологического суверенитета на фоне американо-китайской торговой войны, превратившись в «постоянного просителя». Об этом пишет газета Financial Times.

Ранее Пекин объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов. Китай принял такое решение, несмотря на то, что является их основным поставщиком с долей на мировом рынке около 70%.

Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. Как сообщает Telegram-канал Shot, бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съемок на Ямале.

По информации канала, Барановская пожаловалась на боли в области живота. Медики доставили ее в больницу — сейчас она находится в отделении хирургии.

Недавно ведущая признавалась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям: у нее разошлись мышцы после третьих родов. Shot не исключает, что осложнения могли развиться после этой процедуры.

