Отпуск превращается в пытку: 10 самых переоцененных достопримечательностей в мире

Эпоха по-настоящему дешевых путешествий прошла. Турагенты ежегодно отмечают рост цен на самые популярные направления. Согласно опросам, доля россиян, отдыхающих в кредит, почти удвоилась в 2025 году. Более 10% наших соотечественников вынуждены путешествовать в долг.

В такой ситуации нет ничего хуже для туристов, чем разочарование программой отдыха. Толпы отдыхающих, очереди, посредственные виды — все это может испортить даже самое спланированное приключение. Редакторы сайта Ostrovok.ru составили список самых переоцененных достопримечательностей в мире.