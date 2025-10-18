Отпуск превращается в пытку: 10 самых переоцененных достопримечательностей в мире

Александр Котлеткин
Бали считается одним из самых красивых островов Юго-Восточной Азии. Его визитной карточкой считается храм Лемпуянг — самая посещаемая точка острова. Популярные блогеры и фотографы так растиражировали виды Лемпуянг, что ежедневно туда устремляются тысячи туристов, жаждущих сделать несколько кадров в каменных воротах храма с видом на вулкан Агунг. Огромные очереди, несоответствие отредактированных интернет-изображений действительности и непредсказуемая погода — все это заставляет путешественников разочаровываться в выборе места отдыха.
Самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа притягивает взгляды всех гостей столицы Объединенных Арабских Эмиратов. С верхних этажей здания действительно открываются шикарные виды, способные покорить любого. К сожалению, впечатления гостей омрачают огромные очереди, а также высокие цены на билеты и в ресторанах.
Чичен-Ица — древний город знаменитых индейцев майя. В комплекс входят пирамида, храм, обсерватория и площадка для игр. При посещении этой достопримечательности следует готовиться к огромным толпам туристов и сильной жаре. С 2006 года также запрещен подъем на пирамиду Кукулькана, с которой открываются поистине величественные виды.
Знаменитая на весь мир и символ Брюсселя статуя писающего мальчика на деле представляет собой 60-сантиметровую фигурку. Фонтан огорожен забором и всегда окружен толпой людей, желающих сделать памятную фотографию.
Знаменитый на весь мир бамбуковый лес близ Киото также пал жертвой собственной популярности. Насладиться тишиной и сказочной атмосферой получится только ранним утром, да и то не факт. Знатоки также советуют не посещать бамбуковый лес в дождливую погоду, так как вид достопримечательности становится унылым.
Берлинская телебашня считается одним из самых переоцененных мест немецкой столицы. Очереди, заурядные виды и неудобные перегородки превращают посещение достопримечательности в испытание для туриста.
Чтобы добраться до Великой китайской стены придется потратиться на отдельный тур, который стоит 10-15 тысяч рублей. Дорога до стены составит около 2-3 часов, затем вам придется провести целый день в толпе незнакомых людей, размахивающих селфи-палками. Кроме того, местные продавцы будут вам досаждать и предлагать сувениры по завышенным ценам.
В XIX веке на ступенях Испанской лестницы проводили вечера художники, поэты и писатели, а также влюблённые. Сейчас отсюда обычно начинаются многие экскурсии по Риму. В 2019 году местные власти ввели запрет на сидение на ступенях. Штраф за мимолетный отдых составит от 28 000 рублей. Вот так умерла атмосфера романтики, существовавшая в этом месте более сотни лет.
Романтика Венеции заканчивается на площади Сан-Марко. Толпы туристов, дорогие и не очень качественные рестораны, платный вход в историческую часть города, который нужно бронировать заранее, могут испортить настроение даже самому воодушевленному туристу.
Визитная карточка Нью-Йорка — Таймс-сквер уже давно превратилась в туристический аттракцион. Огромные очереди и толпы, художники-разводилы не дадут постоять и насладиться атмосферой американской свободы.
Эпоха по-настоящему дешевых путешествий прошла. Турагенты ежегодно отмечают рост цен на самые популярные направления. Согласно опросам, доля россиян, отдыхающих в кредит, почти удвоилась в 2025 году. Более 10% наших соотечественников вынуждены путешествовать в долг.

В такой ситуации нет ничего хуже для туристов, чем разочарование программой отдыха. Толпы отдыхающих, очереди, посредственные виды — все это может испортить даже самое спланированное приключение. Редакторы сайта Ostrovok.ru составили список самых переоцененных достопримечательностей в мире.