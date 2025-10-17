Кризис в свою пользу: Трамп решил перекроить политический ландшафт США

Временное закрытие правительственных и других госучреждений может полностью перекроить политический ландшафт США. Как сообщает РИА Новости, пока демократы не уступают республиканцам, президент Дональд Трамп оборачивает кризис в свою пользу.

Финансовый год в США начинается с 1 октября, и, если к этой дате конгрессу не удается согласовать бюджет, государство переходит в «режим экономии». В нем ограничивается функционирование ряда учреждений и объектов инфраструктуры вроде аэропортов.

В этот раз партийное противостояние особенно сильное. У республиканцев преимущество в обеих палатах, однако в Сенате США им не хватает пяти голосов для принятия законопроекта о временном финансировании. Впрочем, Трамп использует это в своих интересах.

Так, администрация готовится уволить тысячи служащих и ослабить ведомства, поддерживающие демократов. Например, в Департаменте здравоохранения и социальных служб (HSS) ожидают сокращения 1200 сотрудников. Он отвечает, в числе прочего, за страхование, существенно расширенное при демократе Бараке Обаме. Сокращения также затронут Министерство внутренней безопасности, Минфин, Департамент образования и другие.

В ведомствах заявляют о политическом давлении. При этом демократы не спешат заступаться за собственные инициативы, последовательно отклоняя все бюджетные предложения — и это лишь ухудшает их положение, ведь у Трампа появились и время, и предлог для масштабных со сокращений.

Опросы, проведенные по результатам второй недели шатдауна, большинство американцев еще считают республиканцев ответственными за происходящее, однако растет доля тех, кто обвиняет в нем демократов. Эксперты подтверждают выводы социологов.

Например, пиарщик из Нью-Йорка, сторонник Демократической партии Ричард Барр напомнил, что, когда республиканцы проигрывали выборы, демократы призывали их смириться с поражением и идти на сделку. Сами они этой логике не следуют, ведь могут вмиг прекратить шатдаун.

Отметим, что главный камень преткновения — закон о доступном медицинском обслуживании. Срок его действия истекает в конце года, и страховые взносы для миллионов американцев увеличатся. Демократы настаивают на рассмотрении вопроса о расширенных субсидиях, а республиканцы — отказываются обсуждать это в условиях шатдауна. В результате «ослы» могут потерять часть ведомственных программ и тех самых субсидий.

Вместе с тем, они теряют и одну из главных надежд во второй срок Трампа — промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся осенью следующего года. Расширить электорат демократам, по всей видимости, не выйдет, а глава Белого дома вновь заполучит лояльный конгресс.