Ливанские власти распорядились освободить Ганнибала Каддафи - сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Его обязали выплатить залог в размере $11 млн. Он провел в тюрьме 10 лет. Незадолго до освобождения адвокаты сообщили, что ему стало плохо в камере полицейского управления в Бейруте. Решение об освобождении Каддафи принял судья после допроса 17 октября, сообщает ТАСС. Однако защита намерена оспорить установленную сумму залога. "Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра", - сказал адвокат. Кто такой Ганнибал Каддафи Ганнибал Каддафи - пятый сын Муаммара Каддафи и его второй жены Сафии Фаркаш. Он родился в 1976 году. В 17 лет стал кадетом ливийской Академии морского дела, которую окончил в 1999 году, и получил степень бакалавра по морской навигации. Он плавал на разных кораблях, получил офицерское звание. C 2003 года женат на Алине Скаф, в браке у них родились четверо детей. Один ребенок погиб из-за бомбардировки в апреле 2011 года. С 2008 по 2011 годы он работал в Генеральной национальной морской транспортной компании Ливии, предварительно окончив Копенгагенскую школу бизнеса. Эта компания занималась поставками нефти. После свержения отца в 2011 году Ганнибал со своей семьей сбежал сначала в Оман, а потом в Сирию. Как Каддафи попал в тюрьму Каддафи попал в ливанскую тюрьму в 2015 году. Его похитили боевики движения "Амаль" из Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника, и передали правоохранительным органам Ливана. В 2017 году его обвинили в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе ас-Садре. Сам Каддафи называл свою экстрадицию в Ливан незаконной. Он говорил, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, так как ему тогда было всего два года. В июне 2023 года "Би-би-си" сообщила, что Ганнибал Каддафи объявлял голодовку в знак протеста против длительного заключения. Его госпитализировали после двухнедельного голодания. В начале июля его повторно доставили к медикам из-за снижения уровня сахара в крови. Исчезновение имама в Ливии 25 августа 1978 года шиитский имам Муса ас-Садр вместе с шейхом Мухаммадом Якубом и журналистом Аббасом Бадруддином прибыл в Ливию для переговоров с Муаммаром Каддафи. После встречи с ливийским лидером, состоявшейся 31 августа 1978 года, они пропали. В Ливии заявили, что имам вместе со своими спутниками отправился в Италию, и в качестве доказательств показали его личные вещи, найденные в гостинице в Риме. В Италии заявили, что они не приезжали, а их вещи в гостиницу подбросили ливийские спецслужбы. Бывший ливанский депутат, сын пропавшего шейха Хасан Якуб заявлял газете The New York Times, что на допросе в Ливане в 2015 году Ганнибал Каддафи обвинил в причастности к исчезновению имама бывшего соратника своего отца Абделя Салама Джаллуда, который покинул ливийское правительство в августе 2011 года и скрылся в неизвестном направлении. Также сын Каддафи, предположительно, назвал имена двух мужчин, выдававших себя за шейха Якуба и журналиста Бадруддина в итальянской гостинице в 1978 году через несколько дней после якобы завершения их визита в Ливию. "Я не утверждаю, что Ганнибал был напрямую причастен к этому делу, ведь он был еще ребенком. Но он сын Муаммара Каддафи, а мы знаем, какое значение его дети имели в руководстве страны в то время", - сказал сын пропавшего шейха. Ганнибал Каддафи также рассказывал, что его отец непричастен к похищению ас-Садра, так как находился в другом городе в момент визита имама. Условия в ливанской тюрьме Сын Каддафи в 2019 году заявил в интервью РИА Новости, что обвинение в адрес Муаммара Каддафи в похищении Ас-Садра и его спутников выдвинули в 2008 году. "Однако я по этому делу начиная с 1981 года никаким образом не проходил, не был ни подозреваемым, ни свидетелем, ни обвиняемым. То есть выходит, что причина моего задержания никакого отношения к этому судебному делу не имеет, меня арестовали только из-за того, что я сын Муаммара Каддафи", - отметил он. Заключенный назвал неподобающими условия содержания в ливанской тюрьме и рассказал, что находится в неудовлетворительном состоянии. "Я страдаю от болей в груди, дыхательной недостаточности, боли в нижней части спины, проблем с кожей из-за отсутствия солнечного света. Также у меня сломан нос и гематома на голове из-за побоев, которым я подвергся во время моего похищения", - пожаловался он. Ганнибал Каддафи заявил, что рассчитывает ~"на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола"~. Он также благодарил российскую сторону за усилия, которые она осуществляет для его освобождения.