Испанская газета El Mundo предложила пять сценариев завершения (или продолжения) украинского кризиса. Первый из них предполагает, что президенту США Дональду Трампу удастся договориться с Москвой и Киевом о «шатком мире».

Как отмечает El Mundo, практическая вероятность того, что Трампу удастся «принудить» стороны к какому-то прочному соглашению, невелика. По версии некоторых аналитиков, переговоры с участием Трампа могут лишь приостановить украинский конфликт.

Второй сценарий подразумевает, что конфликт может распространиться на некоторые страны НАТО, граничащие с Россией. По версии газеты, Москва хочет знать истинную приверженность альянса обязательству о коллективной обороне, но любая наземная операция, «какой бы незначительной она ни была», может иметь серьезные последствия для безопасности континента.

Третий сценарий предполагает, что украинский кризис будет продолжаться в 2026 году, и никаких плодотворных попыток остановить его предпринято не будет. По версии El Mundo, это один из самых правдоподобных сценариев, так как позиции сторон слишком далеки друг от друга.

На Западе назвали причину скорого завершения конфликта на Украине

Четвертый сценарий предполагает, что Россия может оказаться заинтересована в переговорах по экономическим соображениям. В то же время El Mundo подчеркивает, что никто не ожидает «внезапных» проблем в российской экономике.

И, наконец, пятый сценарий подразумевает, что Украина уступит требованиям России, когда иссякнет поддержка западных союзников. Без помощи Брюсселя Киеву не удастся продолжать боевые действия, подчеркивает El Mundo.

Как отмечает газета, возможны некоторые «гипотетические политические сдвиги» в Европе в сторону позиций, созвучных венгерским. Это могло бы спровоцировать смену курса и постепенно перекрыть кран помощи Украине.