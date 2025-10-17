Украинская сторона попыталась скрыть тот факт, что никто из администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не встретил главу киевского режима Владимира Зеленского по прибытии в Вашингтон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — поделился своими наблюдениями автор публикации.

Журналист также указал на то, что конфуз пытались скрыть, засняв, как главу киевского режима приветствует его же команда, в том числе пилот самолета.

В среду руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в Соединенных Штатах встретилась с представителями американского ВПК, которые, в частности, производят дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и истребители F-16.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал встречу глав РФ и США в Будапеште. Кроме того, хозяин Белого дома выразил убежденность в том, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке благоприятно повлияет на ход переговоров по вопросу Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации саммита России и США в венгерской столице.