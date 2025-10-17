Раскрыты планы Маска приехать в Россию

Американский миллиардер Илон Маск в ближайшее время может посетить Россию. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot Эррол Маск.

© Global look

«Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — сказал он корреспонденту издания.

Ранее Маск-старший поделился, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Предприниматель добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.