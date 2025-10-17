Визит просроченного президента Украины в США ознаменовался очередным скандалом — главу киевского режима не встретил ни один из официальных представителей администрации Трампа. Чтобы создать эффект радужного приема прямо на взлетно-посадочной полосе прибывшей стороне пришлось срочно создать «массовку». Так, президента Украины встречал глава его администрации Андрей Ермак, новый посол в США Стефанишина и... экипаж самолёта, на котором прилетел Зеленский.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, в каких случаях первых лиц государства чествуют летчики.

Напомним, вечером 16 октября Зеленский прибыл в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и обсудить поставку крылатых ракет «Томагавк». Впрочем визит, похоже, не задался еще в аэропорту — никто из официальных представителей администрации Трампа не посчитал необходимым встретить гостя из Украины. В объектив камер попали глава администрации Зеленского Андрей Ермак, новый посол в США и экипаж украинского спецборта.

Эксперты, знакомые с протокольными мероприятиями, отметили, что обстановка у трапа самолета - «очень важный индикатор» отношения встречающей стороны к гостю.

В то же время военный эксперт Владимир Попов, который по долгу службы неоднократно сопровождал высоких представителей нашего государства, рассказал, что как раз появление летчика у трапа самолета - довольно типичная ситуация.

- Как руководитель и член экипажа, я первым подходил к трапу, когда первое лицо подходило к самолёту, чтобы доложить, что самолёт и экипаж готовы, - рассказывает Владимир Попов. - Точно так же по прилету снова первым выходил из пилотской кабины и ещё в самолёте докладывал, что полёт окончен.

Уже внизу у трапа отдавал честь и получал указания об обратном полете. То есть это вполне естественные протокольные действия командира и старшего на борту, отвечающего за безопасность полёта первых лиц государства.

В России пообещали непростой разговор Зеленского с Трампом

То, что у трапа самолета Зеленского был летчик нормально. А то, что Зеленского никто не встретил от принимающей стороны — так не всех встречают... Понятно, что сейчас мир пристально следит за каждым шагом Трампа, пытаясь идентифицировать, как к кому он относится, ведь в этом проявляется его политическая предрасположенность.