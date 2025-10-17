Польша отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на «Северных потоках»

Суд в Польше принял решение отказать Германии в выдаче украинца Владимира Журавлева, который подозревается в участии в подрыве газопровода «Северный поток».

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе «Северный поток», — передает РИА Новости со ссылкой на слова журналиста.

Мужчину задержали в конце сентября. Журавлев находился в розыске. Ордер на его арест выдал суд в Германии. Впоследствии в связи с подозреваемым разгорелся скандал в польском сейме. На заседании обсуждали проект бюджета на 2026 год. Однако в какой-то момент депутат Павел Яблоньский потребовал отменить собрание. Он заявил, что планировалось обсудить тему, связанную с блокировкой экстрадиции Владимира Журавлева. Предложение депутата поддержали 15 человек, а 13 выступили против.

С момента подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из России в Европу, прошло три года. Правоохранители задержали только одного подозреваемого. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».