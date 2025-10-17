Ожидаемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине, написал в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

© Московский Комсомолец

"Шоу для поджигателей войны скоро закончится", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующим образом финский политик прокомментировал заявление хозяина Белого дома о том, что он встретится с Путиным в Венгрии для дальнейших переговоров о прекращении вооруженного противостояния.

Накануне Дональд Трамп после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о передаче украинской стороне дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.